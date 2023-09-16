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Сегодня, 22:03

Северин победил Деревянко в главном бою на турнире RCC Hard 3

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец на голых кулаках Александр Северин одержал победу над Александром Деревянко в главном событии турнира RCC Hard 3.

Поединок в категории до 95 кг прошел по формуле три раунда по две минуты. В третьем отрезке боец по прозвищу Север сумел отправить соперника в нокдаун и забрать победу единогласным решением судей.

Рекорд Северина по голым кулакам после этого поединка — семь побед и два поражения. У Деревянко — четыре победы и два поражения. Турнир RCC Hard 3 прошел Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 16 сентября.

ММА
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