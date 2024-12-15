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Сегодня, 14:44

Штырков убежден, что его бой с Эномото в ММА закончился бы в первом раунде

Алина Савинова
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Российский боец Иван Штырков оценил свое выступление в поединке с Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга на турнире RCC 21.

«Мне бой понравился, потому что подняли мою руку. Поэтому реванша в ММА быть не может. Нокдауны там не отсчитываются, и все закончилось бы в первом раунде. Я был настроен на жесткий нокаут и удар. Где-то это было неправильно. Но я признаю, что не самый техничный ударник. Одно дело на лапах и в спаррингах, а бой — другое дело. Но если мой джеб роняет людей в нокдаун — это неплохо», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

На счету 36-летнего Штыркова за карьеру 23 победы, 2 ничьи и 1 поражение. 41-летний Эномото — бывший чемпион М-1 Global в полусреднем весе. В его активе 22 победы и 12 поражений в ММА.

Источник: Metaratings.ru
Иван Штырков
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