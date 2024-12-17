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Сегодня, 14:05

Федор Емельяненко: «В карьере Шлеменко победа над Токовым — самое высокое достижение»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отреагировал на победу Александра Шлеменко над Анатолием Токовым на RCC 21.

«Поздравляю Александра Шлеменко! — написал Емельяненко в соцсетях. — Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение победить Анатолия Токова раздельным решением судей даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счет 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг».

14 декабря Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей. В 2018 году Токов одолел Александра единогласным решением на турнире Bellator.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Федор Емельяненко
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