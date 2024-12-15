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Клименко: «Многие хотят увидеть реванш Шлеменко и Исмаилова»

Алина Савинова
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Глава RCC Николай Клименко выразил заинтересованность в повторном поединке Александра Шлеменко с Магомедом Исмаиловым.

В субботу, 14 декабря, Шлеменко одержал победу над Токовым на турнире RCC 21, взяв реванш у Анатолия за поражение в 2018 году.

«Александр Шлеменко взял реванш. Он умеет удивлять, и удивлять хейтеров. Я был уверен в Александре, знал, что бой будет конкурентным и непростым. Но то, что он сделал, доказало, что Шлеменко — сильнейший боец, способный конкурировать с любым атлетом. Это противостояние мы закрыли, и уже имеет смысл соперничество Александра с Магомедом Исмаиловым. Этот реванш многие хотели бы увидеть. Как мы знаем, Шлеменко все реванши закрывал победами. Будет интересно узнать, сможет ли он закрыть поражение от Исмаилова», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ранее в RCC заявили, что реванш Шлеменко — Исмаилов может состояться в первой половине 2025 года.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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