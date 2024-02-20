Штырков и Вагабов определились с секундантами перед боем на RCC 18

Российский боец Иван Штырков (22-2) и чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов (30-1) определились с секундантами перед боем на RCC 18.

Штыркову будут помогать Дмитрий Хабибуллин и Михаил Рагозин. Вагабов будет работать со своим братом Исламом, кроме того, его будут вести по бою Абдулла Магомедов и Мухтар Загирбеков.

Поединок Штыркова и Вагабова пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Бой пройдет в формате трех раундов по правилам кикбоксинга.