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Сегодня, 15:36

Вагабов продолжает подготовку к поединку со Штырковым

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вагаб Вагабов продолжает готовиться к поединку по правилам кикбоксинга против Ивана Штыркова, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что встреча спортсменов отменена. Однако как отмечает источник, в RCC заявили, что бой состоится. Сам Вагабов также подтвердил, что выйдет на поединок против Штыркова 24 февраля на турнире RCC 18 в Тюмени.

«Наш кард укрепился интересным боем (Олега Фомичева и Хадиса Ибрагимова). Хотел бы посмотреть, но, как понимаю, буду разминаться, когда они будут драться, поэтому посмотрю в записи. Очень интересный бой. Я вообще не собирался драться. Когда начались переговоры по боксу, немножко вошел в форму. Приезжал, уезжал, тренировался, и переговоры плавно перешли в К-1. Подеремся. А по ММА? Да, интересно, но нет смысла говорить сейчас, пока не прошли эту стадию. Проведем поединок по К-1. Дальше посмотрим на болячки, на состояние, на свободное время. Штырков был интересен, мы договорились об этом поединке», — отметил Вагабов.

На счету Вагабова 27 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. В активе Штыркова 22 победы, два поражения и одна ничья.

Источник: Metaratings.ru
Вагаб Вагабов
Иван Штырков
ММА
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