Бикрев заявил, что Вагабов не оставит шансов Штыркову

Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев оценил расклад сил в предстоящем поединке между Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым.

«Очень интересное противостояние. Я уверен в победе Вагабова после того, как увидел, что Иван проиграл Константину Ерохину в боксе. Мало верю, что Штырков может что-то показать. Вагаб не оставит ему шансов. Слишком он мощный. Это мисматч для Ивана», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Вагабов проведут поединок по правилам кикбоксинга 24 февраля в лиге RCC.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го в Сочи в формате «три раунда по три минуты».