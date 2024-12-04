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Сегодня, 11:17

Петр Ян дал прогноз на бой Штыркова и Эномото

Диана Андрющенко
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Российский боец Петр Ян дал прогноз на бой россиянина Ивана Штыркова и Ясубея Эномото из Швейцарии. Поединок состоится 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге и пройдет по правилам кикбоксинга.

«В этом поединке вижу Ивана фаворитом. Ваня более стабильный, как боец, если взять его прошедшие поединки, он постоянно тренируется, постоянно вижу его в зале, вижу, как он работает. Он более подготовлен для этого поединка. 70/30 вижу Ивана фаворитом», — цитирует Яна пресс-служба RCC.

Первый бой россиянина и швейцарца состоялся пять лет назад на седьмом турнире организации. Штырков ради того поединка был вынужден сгонять вес в 84 килограммов. Поединок закончился во втором раунде — Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере.

Иван Штырков
Петр Ян
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