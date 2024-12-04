Петр Ян дал прогноз на бой Шлеменко и Токова

Российский боец Петр Ян дал прогноз на поединок россиян Александра Шлеменко и Анатолия Токова. Они проведут бой-реванш в рамках RCC 21 в субботу, 14 декабря.

«Фаворит — Токов, он разнообразней, физически сильнее, и бьет, и борется. Шлеменко более заточен на какие-то определенные удары: бэкфист, уширо. И больше я ничего не вижу в нем», — цитирует Яна пресс-служба RCC.

40-летний Шлеменко в смешанных единоборствах провел 83 боя, в которых одержал 35 побед и потерпел 15 поражений. Также один бой завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

34-летний Токов имеет профессиональный рекорд — 32 победы и три поражения.

Первый поединок соперников состоялся в 2018 году. Тогда Токов победил единогласным решением судей.

Вечера ММА пройдет на спортивной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 17.00 мск.