Реванш Анатолия Токова против Александра Шлеменко: время начала и где смотреть бой

Анатолий Токов и Александр Шлеменко встретятся в декабре 2024 года

Россияне Анатолий Токов и Александр Шлеменко сойдутся в главном бою турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря.

Турнир пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире бои RCC показывает телеканал «Удар». Информация о трансляции поединка появится позднее.

Токов и Шлеменко выступают в среднем весе.

Токову — 34 года, в его профессиональном рекорде 32 победы и три поражения. В апреле Анатолий победил Шафара Давлатмуродова единогласным решением судей.

Шлеменко — 40 лет, он провел 83 боя за карьеру, одержал 35 побед, потерпел 15 поражений, один поединок завершился вничью и еще один признан несостоявшимся. В июне Александр победил Кертиса Миллендера техническим нокаутом.