Николай Клименко: «Не вижу никакого развития истории Шлеменко и Илича в RCC»

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал победу Александра Шлеменко над Александром Иличем в главном бою турнира RCC 17.

«Шлеменко навязал тот стиль, который никто не ожидал. Это было полное доминирование, мотивация от Александра, которая привела к отличному результату. Мне кажется, что здесь все само-разумеещеся. Первый поединок между Иличем и Александром закончился одним ударом, но трудно было определить реального победителя. Сегодня мы увидели, как Александр показал, как умеет перестраиваться, это было доминирование. Шлеменко поменял стиль. Победа была очень весомой и убедительной, и я не вижу никакого развития истории Шлеменко и Илича в RCC», — приводит слова Клименко Telegram-канал RCC.

15 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 17. 39-летний Шлеменко победил Илича техническим нокаутом в первом раунде. Первый бой между спортсменами на турнире RCC 12 завершился победой Илича.