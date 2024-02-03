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3 февраля, 20:38

Исмаилов: «Жакаре даже напрягаться не будет в поединке со Шлеменко»

Алина Савинова
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Тренер Рамазан Исмаилов сомневается, что в поединке между Александром Шлеменко и бразильцем Роналдо «Жакаре» Соузой будет спортивная интрига.

«Если бразилец поддерживает форму и где-то выступает, он — интересен. Если он забросил спорт, пил пивко при просмотре футбола и его подняли с кровати — это не интересно. Шлеменко в форме, набирает кондиции и возвращать другого спортсмена в форму только для того, чтобы одержать над ним победу — не знаю. Тем более он проиграл четыре последних поединка и не выступал три года. Бой ради боя не нужен. Конечно, Александр свое поражение закроет. Жакаре интересен как имя, а спортивной интриги нет. Он даже напрягаться не будет», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что лига RCC в мае планирует организовать поединок между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Шлеменко и экс-бойцом UFC Роналдо «Жакаре» Соузой.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-zhakare-dazhe-napryagatsya-ne-budet-v-boyu-so-shlemenko-330627/
Александр Шлеменко
ММА
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