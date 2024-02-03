Сулумов: «Нравится, что Шлеменко не боится говорить прямо»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов выразил уважение к омскому ветерану смешанных единоборств Александру Шлеменко.

«Он способен дать бой любому. Может из-за травм, но его бой с Магой мне не понравился. С Артуром Гусейновым тоже было невзрачно. До этого Александр ярко дрался, пропускал, но шел вперед. Сейчас чуть-чуть возраст сказывается. Это не отменяет того, что он — легендарный боец для России. Всегда за него болею. Мне нравится его мнение, он не боится прямо говорить. Даже если это кому-то не понравится», — приводит слова Сулумова MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что лига RCC в мае планирует организовать поединок между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Шлеменко и экс-бойцом UFC Роналдо «Жакаре» Соузой.