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Илич считает преждевременной остановку его боя с Шлеменко на турнире RCC 17

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Боец ММА Александр Илич высказался о поражении в поединке с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

«Я считаю, что Шлеменко победил честно, но возможно, остановка была немного ранней. Возможно, нам стоит провести трилогию. Я жду контракт от RCC», — приводит слова серба телеграмм-канал RCC.

Первый бой между спортсменами на турнире RCC 12 завершился победой Илича. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

15 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 17. 39-летний Шлеменко победил Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету россиянина теперь — 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений в ММА.

Источник: https://t.me/rcc_sport/5226
Александр Шлеменко
ММА
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Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде победил Илича на RCC 17

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