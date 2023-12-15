Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде победил Илича на RCC 17

Россиянин Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Шлеменко победил техническим нокаутом в первом раунде.

Первый бой между спортсменами на турнире RCC 12 завершился победой Илича. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

На счету Шлеменко теперь — 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.