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Сегодня, 23:30

Ибрагимов заявил, что хочет провести реванш со Штырковым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион Hardcore MMA и Ural FC в тяжелом весе Хадис Ибрагимов признался, что хочет еще раз подраться с Иваном Штырковым.

«При встрече с Иваном поздравил бы его с победой. Он выиграл, и победителей не судят. И узнал бы, есть ли у него желание еще раз побиться со мной. Рассматривает ли он такое развитие событий. Многие говорят: «Давай реванш и без сгонки веса». Но этого не будет с моей стороны. Я должен драться на тех условиях, на которых проиграл. Верю, что мог и выиграть. В первом раунде вообще все хорошо было», — цитирует Ибрагимова Metaratings.

18 октября 29-летний Ибрагимов техническим нокаутом проиграл Штыркову на турнире RCC 20 в Екатеринбурге.

Источник: Metaratings
Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
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