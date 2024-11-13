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Сегодня, 17:34

Александр Шлеменко подписал контракт на бой-реванш против Анатолия Токова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подписал контракт на реванш против Анатолия Токова. Бойцы возглавят турнир RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

По данным Sherdog, на счету 40-летнего Шлеменко 65 побед, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся. В активе 34-летнего Токова 30 побед и 3 поражения.

В их первом противостоянии, который состоялся в турнире Bellator 208 в октябре 2018 года, Токов одержал победу единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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