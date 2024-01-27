Глава RCC: «История с Александром Емельяненко закрыта. Не верю, что он вернется в спорт»

Глава RCC Николай Клименко выразил мнение о возвращении бойца Александра Емельяненко в спорт после реабилитации в Ингушетии.

«Александр Емельяненко? Да не, мы уже закрыли эту историю с Александром. Сколько раз хотели его вернуть, сколько раз ему помогали. Он приезжал к нам в Екатеринбург. Сделали вклад... уже время пришло, я рад, если он все равно сможет вернуться в спорт, но пока я в это, честно говоря, не особо верю. Вижу ли его в RCC? Честно, нет. Года идут, берут свое. И тот образ жизни, который он выбрал для себя на долгое время, отложил определенный отпечаток на нем. И в медиа, и на его здоровье. Я просто не думаю уже, что он сможет составлять конкуренцию», — приводит слова Клименко Sport24.

Ранее стало известно, что Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC.