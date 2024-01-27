Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 16:26

Глава RCC: «История с Александром Емельяненко закрыта. Не верю, что он вернется в спорт»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава RCC Николай Клименко выразил мнение о возвращении бойца Александра Емельяненко в спорт после реабилитации в Ингушетии.

«Александр Емельяненко? Да не, мы уже закрыли эту историю с Александром. Сколько раз хотели его вернуть, сколько раз ему помогали. Он приезжал к нам в Екатеринбург. Сделали вклад... уже время пришло, я рад, если он все равно сможет вернуться в спорт, но пока я в это, честно говоря, не особо верю. Вижу ли его в RCC? Честно, нет. Года идут, берут свое. И тот образ жизни, который он выбрал для себя на долгое время, отложил определенный отпечаток на нем. И в медиа, и на его здоровье. Я просто не думаю уже, что он сможет составлять конкуренцию», — приводит слова Клименко Sport24.

Ранее стало известно, что Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC.

Источник: Sport24
Александр Емельяненко
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля»
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Australian Open
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романкевич сообщил, что в ближайшее время проведет бой с Веселкиным в RCC

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости