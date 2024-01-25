Романкевич сообщил, что в ближайшее время проведет бой с Веселкиным в RCC
Белорусский кикбоксер-тяжеловес и боец ММА Петр Романкевич заявил, что выступит в одном из ближайших турниров RCC.
«Жду скорого возвращения в ринг. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, но все уже решено. Скоро выступлю в RCC. Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Веселкиным по правилам кикбоксинга. Думаю, в ближайшее время этот бой состоится», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.
Последний бой Романкевич провел в турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ» в октябре 2023 года. Тогда в поединке по правилам бокса он одолел Вячеслава Дацика во втором раунде.
Россиянин Сергей Веселкин в декабре 2023-го техническим нокаутом победил чемпиона Узбекистана Хасанхона Баратова в бою по правилам кикбоксинга в турнире RCC 17 в Екатеринбурге.
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