Романкевич сообщил, что в ближайшее время проведет бой с Веселкиным в RCC

Белорусский кикбоксер-тяжеловес и боец ММА Петр Романкевич заявил, что выступит в одном из ближайших турниров RCC.

«Жду скорого возвращения в ринг. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, но все уже решено. Скоро выступлю в RCC. Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Веселкиным по правилам кикбоксинга. Думаю, в ближайшее время этот бой состоится», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Романкевич провел в турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ» в октябре 2023 года. Тогда в поединке по правилам бокса он одолел Вячеслава Дацика во втором раунде.

Россиянин Сергей Веселкин в декабре 2023-го техническим нокаутом победил чемпиона Узбекистана Хасанхона Баратова в бою по правилам кикбоксинга в турнире RCC 17 в Екатеринбурге.