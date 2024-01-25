Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 17:10

Романкевич сообщил, что в ближайшее время проведет бой с Веселкиным в RCC

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский кикбоксер-тяжеловес и боец ММА Петр Романкевич заявил, что выступит в одном из ближайших турниров RCC.

«Жду скорого возвращения в ринг. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, но все уже решено. Скоро выступлю в RCC. Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Веселкиным по правилам кикбоксинга. Думаю, в ближайшее время этот бой состоится», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Романкевич провел в турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ» в октябре 2023 года. Тогда в поединке по правилам бокса он одолел Вячеслава Дацика во втором раунде.

Россиянин Сергей Веселкин в декабре 2023-го техническим нокаутом победил чемпиона Узбекистана Хасанхона Баратова в бою по правилам кикбоксинга в турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-v-blizhaishee-vremya-provedu-boi-s-veselkinym-v-rcc-327469/
Петр Романкевич
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Игрокам сборной Канады предъявят обвинения в изнасиловании
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикрев заявил, что Вагабов не оставит шансов Штыркову

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости