Камил Гаджиев предположил, кто станет следующим соперником Шлеменко

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) подерется с Анатолием Токовым (31-4).

«Я думаю, что [соперником Шлеменко] станет Анатолий Токов. Это же должно быть громко вне зависимости от того, как сложится бой Исмаилова с Токовым. Бой Шлеменко — Токов был бы в тему: они дрались в Bellator, если не ошибаюсь, решением выиграл Анатолий Токов, и сейчас, когда для Сани Шлеменко наступает время реваншей, а для Токова наступает время эти реванши давать, почему бы и нет? RCC платит хорошие деньги, предлагают бойцам хорошие условия, поэтому я верю в бой Токов — Шлеменко», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Токов победил Шлеменко единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208 в Юниондэйле, США.