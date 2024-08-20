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Сегодня, 13:19

Бой Штыркова и Ибрагимова возглавит турнир RCC 20

Виктория Кравченко
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Бой российских тяжеловесов Ивана Штыркова и Хадиса Ибрагимова возглавит турнир RCC 20. Турнир состоятся 18 октября в Екатеринбурге на арене «Уралец».

Поединок пройдет по правилам MMA. Он пройдет в весовой категории до 100 кг.

Ибрагимов уже выступал в RCC по правилам кикбоксинга. В поединке он уступил чемпиону Top Dog Олегу Фомичу. Бой был признан лучшим на турнире RCC 18.

На счету Штыркова 23 победы, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере.

Хадис Ибрагимов
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