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Сегодня, 12:35

Исмаилов: «Буду болеть за Штыркова в бою с Минеевым»

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) признался, что его симпатии на стороне Ивана Штыркова (23-2), которому предстоит подраться с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«Я буду болеть за Штыркова. Мне он ближе знаком. Верю в его победу, хотя будет тяжело. Володя сильный, но и Иван не слабый. У него есть борьба. Физически и функционально он силен. Он и в кикбоксинге показал близкий бой с Володей. Здесь еще борьбу подключит. Желаю ему удачи. Три раунда выгоднее Ивану. В пяти раундах небольшим фаворитом будет Минеев. В трех раундах уверенно Штырков», — сказал Исмаилов Metaratings.

Штырков и Минеев должны подраться на RCC по правилам MMA не ранее начала 2025 года.

Источник: Metaratings
Владимир Минеев
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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