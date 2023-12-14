Бои Исмаилов vs Шлеменко и Ковалев vs Ярд признаны лучшими за последнее пятилетие
14 декабря в Екатеринбурге прошла первая церемония награждения RCC Awards, где были подведены итоги не только уходящего бойцовского года, но и всего пятилетия.
Сейчас в систему RCC входит уже четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбосинг. За пять лет работы столица Урала превратилась в настоящую столицу единоборств России, в которой прошло невероятное количество громких событий.
В числе победителей Сергей Ковалев, Александр Шлеменко, Сергей Кратос, Евгений Тищенко и другие бойцы и боксеры организации.
Бой Магомеда Исмаилова против Александра Шлеменко признан поединком пятилетия в ММА, бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда — в боксе.
Иван Штырков, Мамука Усуябян и Шавкат Рахимов признаны лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников — спортсмены года.
Представляем всех лауреатов RCC Awards 2023:
Лига смешанных единоборств RCC MMA
Боец 2023 года — Борис Медведев
Открытие 2023 года — Рахим Мидаев
Боец пятилетия — Иван Штырков
Бой года — Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев
Нокаут года — Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян
Сабмишен года — Мишель Сильва (бой против Александр Васильева)
Бой пятилетия — Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов
Сабмишен пятилетия — Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч
Нокаут пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко
Апсет пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко
Лига кулачных поединков RCC HARD
Бой года — Сергей Кратос vs Кристиано Фролич
Нокаут года — Валерий Мясников vs Дауд Стхански
Боец года — Валерий Мясников
Открытие года — Вячеслав Мещеркин
Промоутерская компания RCC BOXING
Боксер года — Евгений Тищенко
Боксер пятилетия — Шавкат Рахимов
Бой года — Оганес Устян vs Георгий Челохсаев
Нокаут года — Георгий Юновидов vs Арслан Яллыев
Бой пятилетия — Сергей Ковалев vs Энтони Ярд
Лига профессионального кикбоксинга RCC FAIR FIGHT
Боец пятилетия — Мамуука Усубян
Боец 2023 года — Кямран Набати
Открытие 2023 года — Эдуард Саик
Бой года — Владимир Кузьмин vs Даха Динчер
Нокаут года — Сергей Веселкин vs Ахмад Багужаев
Нокаут пятилетия — Никита Козлов vs Фабио Альберто
Бой пятилетия — Дмитрий Меньшиков vs Максим Сульгин