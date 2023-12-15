Шлеменко — Илич: расписание всех боев и где смотреть трансляцию турнира 15 декабря
Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по ММА RCC 17. Шоу промоушена Russian Cagefighting Championship станет последним в 2023 году. Мероприятие начнется в 15.00 по московскому времени.
В главном поединке вечера смешанных единоборств россиянин Александр Шлеменко подерется в бое-реванше с сербом Александром Иличем. В со-главном противостоянии представитель России Алексей Олейник проведет поединок с бразильцем Фернандо Родригесом.
В прямом эфире видеотрансляцию турнира RCC 17 покажут на канале UDAR. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков в Екатеринбурге. Время указано ориентировочное.
Расписание всех боев турнира RCC 17 в Екатеринбурге
15.00 (мск). Николай Коваленко — Сергей Брютов
15.20. Мансур Дадаев — Тьяго Сильва
15.40. Александр Васильев — Артур Пронин
16.00. Дмитрий Киреев — Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг)
16.20. Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва
16.40. Эдуард Сайк — TBA (профессиональный кикбоксинг)
17.00. Артур Зайнуков — Али Кабдулла
17.20. Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг)
17.40. Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов
18.00. Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков
18.30. Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы
19.00. Фернандо Родригес — Алексей Олейник
19.30. Александр Шлеменко — Александр Илич
Поединки турнира RCC 17 в Екатеринбурге по правилам ММА пройдут в формате трех раундов по пять минут. По правилам кикбоксинга — три раунда по три минуты.