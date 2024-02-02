Боец Штырков рассказал, как в него дважды стреляли в студенческие годы

Боец ММА Иван Штырков рассказал, как получил ранение в студенческие годы в Екатеринбурге.

«Обычная молодежная жизнь. Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так и кто-то начал стрелять, вместо того чтобы драться (смеется). И пара пуль прилетела в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили (смеется)», — цитирует бойца matchtv.ru.

Штырков проведет бой по правилам кикбоксинга против чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова 24 февраля в лиге RCC.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».