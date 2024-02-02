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2 февраля, 12:39

Боец Штырков рассказал, как в него дважды стреляли в студенческие годы

Руслан Минаев
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Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА Иван Штырков рассказал, как получил ранение в студенческие годы в Екатеринбурге.

«Обычная молодежная жизнь. Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так и кто-то начал стрелять, вместо того чтобы драться (смеется). И пара пуль прилетела в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили (смеется)», — цитирует бойца matchtv.ru.

Иван Штырков. «Из окна высунулась рука с пистолетом. Стали стрелять. Мне в плечо попало». Бурная молодость Ивана Штыркова

Штырков проведет бой по правилам кикбоксинга против чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова 24 февраля в лиге RCC.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Источник: matchtv.ru
Иван Штырков
ММА
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