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Сегодня, 17:00

Токов против Шлеменко: онлайн-трансляция боя

Анатолий Токов и Александр Шлеменко встретятся 14 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Анатолий Токов.
Фото Global Look Press

Россияне Анатолий Токов и Александр Шлеменко сойдутся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок на арене «Уралец» в Екатеринбурге начнется около 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 показывает телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

На счету 34-летнего Токова — 32 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. У 40-летнего Шлеменко на профессиональном уровне — 65 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся.

Этот поединок Токова и Шлеменко является реваншем. Первый бой между спортсменами прошел 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) и завершился победой Токова единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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Шлеменко против Токова: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

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