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Сегодня, 18:24

Темирханов победил Жуниора Луиса на RCC 21

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Темирхан Темирханов победил бразильца Жуниора Луиса в поединке на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

26-летний россиянин выиграл удушающим приемом в первом раунде.

Темирханов одержал 12 победу в ММА при одном поражении. 33-летний бразилец проиграл в шестой раз в карьере.

В главном поединке вечера сразятся россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.

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