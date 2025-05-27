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27 мая 2025, 18:00

Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: дата и время боя, место проведения

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев проведут бой на турнире RCC 22 31 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото соцсети

Россиянин Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев из Белоруссии проведут бой в среднем весе (до 84 кг) в рамках турнира RCC 22 в субботу, 31 мая. Вечер смешанных единоборств состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Основной кард стартует в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию поединка Шлеменко — Ковалев покажут на онлайн-платформе Udar.

41-летний Шлеменко имеет профессиональный рекорд — 66 побед, 15 поражений и одна ничья. В последнем своем поединке, который состоялся 14 декабря 2024 года на RCC 21, победил Анатолия Токова раздельным решением судей.

На счету 26-летнего Ковалева в ММА — восемь побед и одно поражение. Предыдущий бой провел 23 мая 2024 года на турнире URAL FC 7 — Ural Fighting Championship, где победил Дугласа Рибейра техническим нокаутом.

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Александр Шлеменко
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