RCC 22 Шлеменко — Белаз: дата и время начала турнира, кард боев, где смотреть
Турнир RCC 22 в Екатеринбурге возглавит бой Александр «Шторм» Шлеменко vs Владислав «Белаз» Ковалев. Соглавное событие — поединок Иван Штырков vs Шамиль Гамзатов.
Дата и время начала RCC 22
Турнир RCC 22 состоится в субботу, 31 мая. Поединки будут проходить на «УГМК Арене». Начало — в 16.00 по московскому времени.
Полный кард турнира RCC 22
Александр Шлеменко (67-15-1-1) — Владислав Ковалев (5-2)
Иван Штырков (24-2) — Шамиль Гамзатов (15-3)
Тимур Нагибин (22-9) — Дмитрий Климов (9-4)
Александр Васильев (14-5) — Юрик Смоян (24-8)
Абдулмалик Мугидинов (7-3) — Евгений Игнатьев (22-2)
Вячеслав Свищев (14-5) — Ризван Абуев (17-4)
Самуил Шелест (14-5) — Жакып Туганбаев (10-5)
Темирхан Темирханов (11-1) — Адиль Боранбаев (23-11-1)
Максим Фукс (3-0) — Артур Арутюнян (11-3)
Николай Коваленко (10-2) — Евгений Мякинкин (17-19)
Дмитрий Киреев (5-0) — Элдияр Тообаев (6-3)
Игорь Шардаков (4-1) — Александр Шашутин (10-8)
Эмиль Мусаев (4-1) — Хусниддин Тураев (5-1)
Где смотреть трансляцию RCC 22
В прямом эфире поединки будет показывать бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев турнира RCC 22 можно отслеживать в разделе RCC на сайте «СЭ».