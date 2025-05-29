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RCC 22 Шлеменко — Белаз: дата и время начала турнира, кард боев, где смотреть

Турнир RCC 22 Шлеменко — Белаз состоится в Екатеринбурге
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир RCC 22 в Екатеринбурге возглавит бой Александр «Шторм» Шлеменко vs Владислав «Белаз» Ковалев. Соглавное событие — поединок Иван Штырков vs Шамиль Гамзатов.

Дата и время начала RCC 22

Турнир RCC 22 состоится в субботу, 31 мая. Поединки будут проходить на «УГМК Арене». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Полный кард турнира RCC 22

Александр Шлеменко (67-15-1-1) — Владислав Ковалев (5-2)

Иван Штырков (24-2) — Шамиль Гамзатов (15-3)

Тимур Нагибин (22-9) — Дмитрий Климов (9-4)

Александр Васильев (14-5) — Юрик Смоян (24-8)

Абдулмалик Мугидинов (7-3) — Евгений Игнатьев (22-2)

Вячеслав Свищев (14-5) — Ризван Абуев (17-4)

Самуил Шелест (14-5) — Жакып Туганбаев (10-5)

Темирхан Темирханов (11-1) — Адиль Боранбаев (23-11-1)

Максим Фукс (3-0) — Артур Арутюнян (11-3)

Николай Коваленко (10-2) — Евгений Мякинкин (17-19)

Дмитрий Киреев (5-0) — Элдияр Тообаев (6-3)

Игорь Шардаков (4-1) — Александр Шашутин (10-8)

Эмиль Мусаев (4-1) — Хусниддин Тураев (5-1)

Где смотреть трансляцию RCC 22

В прямом эфире поединки будет показывать бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев турнира RCC 22 можно отслеживать в разделе RCC на сайте «СЭ».

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Александр Шлеменко
Иван Штырков
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