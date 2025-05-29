Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: дата боя, статистика бойцов, где смотреть трансляцию RCC 22

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев встретятся на турнире RCC 22

Россиянин Александр Шлеменко и белорус Владислав «Белаз» Ковалев встретятся в главном поединке турнира RCC 22.

Дата боя Шлеменко vs Ковалев

Турнир RCC 22 состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге в субботу, 31 мая. Начало вечера ММА — в 16.00 по московскому времени.

Бой Шлеменко и Ковалева ожидается после 20.30 мск. В соглавном бою встретятся Иван Штырков и Шамиль Гамзатов.

Шлеменко vs Ковалев: статистика бойцов

Владислав Ковалев одержал пять побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. В мае 2024 года боец по прозвищу Белаз одолел Дугласа Рибейро техническим нокаутом.

Александр Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года, боец по прозвищу Шторм одержал 67 побед, потерпел 15 поражений, завершил один поединок в ничью, еще один поединок признан несостоявшимся. В декабре 2024 года Александр победил Анатолия Токова раздельным решением судей.

Где смотреть трансляцию боя Шлеменко vs Ковалев

В прямом эфире поединки турнира RCC 22 будет показывать бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев вечера RCC 22 можно отслеживать в разделе RCC на сайте «СЭ».