RCC 22 Шлеменко — Белаз: началась прямая трансляция боев турнира
Турнир RCC 22 с главным боев Шлеменко vs. Белаз проходит Екатеринбурге 31 мая
Турнир RCC 22 проходит в субботу, 31 мая, на «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Шоу начинается в 16.00 по московскому времени.
Главное событие вечера — бой в среднем весе между Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалевым. Поединок ожидается около 20.00 мск.
В соглавном событии проведут поединок в промежуточном весе до 95 кг Иван Штырков и Шамиль Гамзатов. Ориентировочное начала боя — после 19.30 мск.
Трансляцию турнира в полном объеме показывает бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев турнира RCC 22 будут доступны в разделе RCC на нашем сайте.
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12 дек 2025 17:00
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