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RCC 22 Шлеменко — Белаз: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир RCC 22 с главным боев Шлеменко vs. Белаз проходит Екатеринбурге 31 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир RCC 22 проходит в субботу, 31 мая, на «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Шоу начинается в 16.00 по московскому времени.

Главное событие вечера — бой в среднем весе между Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалевым. Поединок ожидается около 20.00 мск.

В соглавном событии проведут поединок в промежуточном весе до 95 кг Иван Штырков и Шамиль Гамзатов. Ориентировочное начала боя — после 19.30 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме показывает бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев турнира RCC 22 будут доступны в разделе RCC на нашем сайте.
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Владислав Ковалев
Александр Шлеменко
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