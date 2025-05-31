RCC 22 Шлеменко — Белаз: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир RCC 22 проходит в субботу, 31 мая, на «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Шоу начинается в 16.00 по московскому времени.

Главное событие вечера — бой в среднем весе между Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалевым. Поединок ожидается около 20.00 мск.

В соглавном событии проведут поединок в промежуточном весе до 95 кг Иван Штырков и Шамиль Гамзатов. Ориентировочное начала боя — после 19.30 мск.