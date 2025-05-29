Иван Штырков — Шамиль Гамзатов: дата боя, статистика бойцов, где смотреть трансляцию RCC 22
Российские бойцы Иван Штырков и Шамиль Гамзатов встретятся в соглавном событии турнира RCC 22.
Дата боя Штырков vs Гамзатов
Турнир RCC 22 состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге в субботу, 31 мая. Начало вечера — в 16.00 по московскому времени.
Бой Штыркова и Гамзатова ожидается после 20.00 мск. В главном событии поединок проведут Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев.
Штырков vs Гамзатов: статистика бойцов
Штырков в профессиональных ММА одержал 24 победы и потерпел два поражения. В октябре 2024 года Иван победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом в главном поединке турнира RCC 20.
В профессиональном рекорде Гамзатова в ММА — 15 побед и три поражения. В феврале 2025 года на турнире RCC Intro 35 Шамиль одолел Игоря Глазкова раздельным решением судей.
Где смотреть трансляцию боя Штырков vs Гамзатов
В прямом эфире поединки турнира RCC 22 будет показывать бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев вечера RCC 22 можно отслеживать в разделе RCC на сайте «СЭ».