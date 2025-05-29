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Иван Штырков — Шамиль Гамзатов: дата боя, статистика бойцов, где смотреть трансляцию RCC 22

Иван Штырков и Шамиль Гамзатов встретятся на турнире RCC 22
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские бойцы Иван Штырков и Шамиль Гамзатов встретятся в соглавном событии турнира RCC 22.

Дата боя Штырков vs Гамзатов

Турнир RCC 22 состоится на «УГМК Арене» в Екатеринбурге в субботу, 31 мая. Начало вечера — в 16.00 по московскому времени.

Бой Штыркова и Гамзатова ожидается после 20.00 мск. В главном событии поединок проведут Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев.

Штырков vs Гамзатов: статистика бойцов

Штырков в профессиональных ММА одержал 24 победы и потерпел два поражения. В октябре 2024 года Иван победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом в главном поединке турнира RCC 20.

В профессиональном рекорде Гамзатова в ММА — 15 побед и три поражения. В феврале 2025 года на турнире RCC Intro 35 Шамиль одолел Игоря Глазкова раздельным решением судей.

Где смотреть трансляцию боя Штырков vs Гамзатов

В прямом эфире поединки турнира RCC 22 будет показывать бойцовский телеканал «Удар». Результаты главных боев вечера RCC 22 можно отслеживать в разделе RCC на сайте «СЭ».

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Шамиль Гамзатов
Иван Штырков
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