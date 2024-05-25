Михайлов: «Пока есть непонятки с Bellator и PFL»

Российский боец Никита Михайлов рассказал, что лига PFL на данный момент не проявила интереса к бойцу.

«Мне понравилось в RCC, понравился Екатеринбург. Пока есть непонятки с Bellator и PFL, я готов здесь биться. Мне нравится эта платформа. Никакой определенности с американскими лигами нет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Михайлова.

Напомним, что на счету Михайлова в смешанных единоборствах десять побед и три поражения. Под эгидой Bellator он провел пять боев, но в PFL пока не выступил ни разу.