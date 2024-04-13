Умалатов: «Зал American Top Team — лучший в мире. Меня здесь очень тепло приняли»

Российский боец PFL Магомед Умалатов поделился впечатлениями от жизни в Соединенных штатах Америки (США).

«Мне очень нравится в Майами, потому что зал American Top Team — лучший в мире. Здесь лучшие тренеры и лучшие спарринг-партнеры. Меня здесь очень тепло приняли, и это как вторая моя семья. Ко мне хорошо относятся во всем. Дополнительный плюс, что здесь всегда хорошая и солнечная погода, океан и после тренировок можно отвлечься, прогуляться и сходить на океан. Это очень помогает», — цитирует Умалатова MMA.Metaratings.ru.

19 апреля на третьем турнире сезона PFL-2024 Умалатов проведет поединок с соотечественником Андреем Корешковым. Всего на его счету 12 побед в 12 боях в ММА.