PFL World Tournament 7: кард боев турнира и где смотреть трансляцию
PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго в ночь на 28 июня
PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь на 28 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.30 мск.
Основной кард PFL World Tournament 7
Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра;
Салливан Коли — Фил Дэвис;
Далтон Роста — Аарон Джеффри;
Серхио Петтис — Рауфон Стотс;
Симеон Пауэлл — Антонио Карлос.
Предварительный кард PFL World Tournament 7
Александр Романов — Валентин Молдавский;
Бьяджо Али Уолш — Ронни Гиббс;
Олег Попов — Родриго Насименто;
Сергей Билостенный — Карл Уильямс;
Рафаэл Шавьер — Карл Альбректссон;
Джордан Ньюман — Халид Муртазалиев.
Где смотреть PFL World Tournament 7
В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».
