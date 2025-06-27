PFL World Tournament 7: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго в ночь на 28 июня

PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь на 28 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.30 мск.

Основной кард PFL World Tournament 7

Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра;

Салливан Коли — Фил Дэвис;

Далтон Роста — Аарон Джеффри;

Серхио Петтис — Рауфон Стотс;

Симеон Пауэлл — Антонио Карлос.

Предварительный кард PFL World Tournament 7

Александр Романов — Валентин Молдавский;

Бьяджо Али Уолш — Ронни Гиббс;

Олег Попов — Родриго Насименто;

Сергей Билостенный — Карл Уильямс;

Рафаэл Шавьер — Карл Альбректссон;

Джордан Ньюман — Халид Муртазалиев.

Где смотреть PFL World Tournament 7

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».