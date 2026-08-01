Усман Нурмагомедов победил Колгана и защитил титул PFL на турнире в Нью-Йорке

Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана в поединке на турнире PFL в Нью-Йорке.

Бой в легком весе завершился победой 28-летнего Нурмагомедова в первом раунде техническим нокаутом. Это 22-я победа Нурмагомедова (без поражений). Для него это был последний бой по действующему контракту с PFL. Он успешно провел защиту титула.

31-летний Колган потерпел первое поражение в профессиональных ММА при 13 победах.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган