Россиянин Олег Попов и бразилец Родриго Насименто встретятся в полуфинале Гран-при в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 7 в ночь с 27 на 28 июня. Поединок Попов — Насименто ожидается около 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой в России можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты этого поединка и других PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Попов — Насименто

33-летнего Попов имеет профессиональный рекорд — 20 побед и два поражения. 32-летний Насименто в ММА одержал 12 побед и потерпел три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.