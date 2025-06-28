Бокс/ММА
28 июня, 03:15

Олег Попов — Родриго Насименто: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 7

Олег Попов и Родриго Насименто встретятся на PFL World Tournament 7 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Попов.
Фото соцсети

Россиянин Олег Попов и бразилец Родриго Насименто встретятся в полуфинале Гран-при в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 7 в ночь с 27 на 28 июня. Поединок Попов — Насименто ожидается около 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой в России можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты этого поединка и других PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Попов — Насименто

33-летнего Попов имеет профессиональный рекорд — 20 побед и два поражения. 32-летний Насименто в ММА одержал 12 побед и потерпел три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Олег Попов
Родриго Насименто
