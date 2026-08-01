Нурмагомедов — Колган: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов проведет очередную защиту титула в поединке против непобежденного американца Арчи Колгана. Бой возглавит турнир PFL, который пройдет в ночь с 31 июля на 1 августа на арене UBS Arena в Нью-Йорке (США). Ожидается, что спортсмены выйдут в октагон после 3.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган

Ключевые события и результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию турнира покажет онлайн-сервис Okko Спорт. Просмотр доступен по подписке.

Для Усмана Нурмагомедова предстоящий бой станет 23-м в профессиональной карьере. На его счету 21 победа — восемь нокаутом, семь приемом и шесть решением судей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Арчи Колган подходит к чемпионскому бою без поражений. Американец выиграл все 15 своих поединков в ММА: семь завершил нокаутом или техническим нокаутом, еще семь — решением судей и один — сабмишном.

PFL: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта