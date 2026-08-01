Джейк Пол — Усману Нурмагомедову: «Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину»

Боксер и блогер Джейк Пол пообщался с Усманом Нурмагомедовым после победы россиянина над американцем Арчи Колганом на турнире PFL в Нью-Йорке.

Усман: «Как насчет бонуса, брат? Нокаут в первом раунде».

Джейк: «Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину».

Усман: «Брат, давай говорить о сегодня. Мы не знаем, что будет завтра».

Джейк: «Мы смотрим в будущее. Но сегодня у тебя может быть бонус. Я впечатлен тобой. Этот парень лучший в мире, блин. Джастин Гейджи тут (Гейджи секундировал Колгана. — Прим. «СЭ»). Джастин, я люблю тебя, но этот парень побил бы тебя влегкую».

Усман: «Это был мой последний бой [по контракту с PFL]. MVP вел трешток, что Дана не платит своим бойцам. Посмотрим теперь, сколько сам MVP будет платить».

28-летний Нурмагомедов провел свой последний бой по контракту с PFL. В профессиональных ММА у него 22 победы (без поражений). Накануне поединка стало известно о том, что промоушен MVP поглотил PFL. Пол являтеся главой MVP.