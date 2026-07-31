Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: статистика и данные бойцов PFL

Россиянин Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против американца Арчи Колгана на турнире PFL в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер смешанных единоборств состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 04.30 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику и данные бойцов.

Статистика и данные Усмана Нурмагомедова

В ММА Усман Нурмагомедов провел 22 боя, в которых одержал 21 победу (8 нокаутом, 7 сабмишном, 6 судейским решением) и еще один бой был аннулирован.

Возраст россиянина — 28 лет. Его рост — 180 см, размах рук — 183 см.

Статистика и данные Арчи Колгана

В ММА Арчи Колган провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом/техническим нокаутом, 7 судейским решением, 1 сабмишном).

Возраст американца — 31 год. Его рост — 175 см, размах рук — 177 см.