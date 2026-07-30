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Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: дата и время PFL, где смотреть трансляцию

Усман Нурмагомедов проведет титульный бой против Арчи Колгана в PFL 1 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в легком весе против Арчи Колгана из США на турнире PFL New York в ночь на 1 августа. Вечер ММА состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начнется бой около 04.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию титульного поединка можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

У 28-летнего Усмана Нурмагомедова профессиональный рекорд — 21-0. 31-летний Арчи Колган в ММА провел 15 боев (все завершились победой).

PFL: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Арчи Колган
Усман Нурмагомедов
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