PFL Нью-Йорк: дата и время, полный кард турнира, где смотреть трансляцию
Турнир PFL Нурмагомедов — Колган состоится в Нью-Йорке 31 июля
Турнир по смешанным единоборствам PFL New York пройдет в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер ММА состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало турнира — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 02.00 мск.
В главном событии шоу состоится титульный бой в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом.
Основной кард PFL New York
- Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
- Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц
- Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл
- Амру Магомедов — Анхель Альварес
Предварительный кард PFL New York
- Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон
- Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави
- Шон Гаучи — Аллан Бегоссо
- Мустафа Диакате — Закария Нишимве
- Хабиб Набиев — Джамилл Джонс
- Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова
Где смотреть трансляцию
Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию титульного поединка можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
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