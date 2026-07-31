PFL Нью-Йорк: дата и время, полный кард турнира, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам PFL New York пройдет в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер ММА состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало турнира — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 02.00 мск.

В главном событии шоу состоится титульный бой в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом.

Основной кард PFL New York

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц

Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл

Амру Магомедов — Анхель Альварес

Предварительный кард PFL New York

Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон

Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави

Шон Гаучи — Аллан Бегоссо

Мустафа Диакате — Закария Нишимве

Хабиб Набиев — Джамилл Джонс

Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова

Где смотреть трансляцию

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию титульного поединка можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.