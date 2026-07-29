Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: когда бой PFL, где смотреть трансляцию

Российский боец Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в легком весе против американца Арчи Колгана на PFL New York в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер ММА пройдет на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начнется бой в 04.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию титульного поединка можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

У 28-летнего Нурмагомедова профессиональный рекорд — 21-0. 31-летний Колган в ММА провел 15 боев (все завершились победой).

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