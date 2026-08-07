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Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца, 8 августа 2026: дата и время боя PFL, где смотреть трансляцию

7 августа, 18:00

Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца: дата и время боя PFL, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото соцсети

Российский боец Валентин Молдавский и бразилец Бруно Каппелоцца проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире PFL Charlotte в ночь с 7 на 8 августа. Вечер ММА пройдет на арене «Боджанглс Колизеум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало боя — около 3.15 по московскому времени.

Прямую трансляцию турнира PFL Charlotte покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Результат боя Молдавский — Каппелоцца и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

ММА PFL: Молдавский — Каппелозза

34-летний Молдавский одержал в профессиональных ММА 15 побед, потерпел четыре поражения, еще два боя признаны несостоявшимися. 37-летний Каппелоцца имеет в профессиональных ММА 16 побед и семь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

Планировалось, что бой состоится на PFL Washington 25 июля, но поединок был перенесен.

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Бруно Каппелозза
Валентин Молдавский
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