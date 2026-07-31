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31 июля, 08:00

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прогноз на бой PFL

Опубликован прогноз на бой PFL Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против Арчи Колгана на PFL в ночь на 1 августа. Турнир состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 04.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на поединок.

Коэффициент на бой PFL Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Аналитики считают фаворитом боя россиянина. На победу Нурмагомедова предлагается коэффициент 1.18. Успех Колгана оценивается в 6.2.

Мнение экспертов

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин

«Понятно, что фаворит — Усман. Арчи — хороший и крепкий боец. С нулём поражений. Но по уровню оппозиции отстаёт. Предполагаю, что 80 на 20 в сторону Усмана. Думаю, заберёт единогласным решением судей. Либо сабмишеном в поздних раундах», — сказал Тюлюлин «Чемпионату».

Статистика бойцов

В ММА Усман Нурмагомедов провел 22 боя, в которых одержал 21 победу (8 нокаутом, 7 сабмишном, 6 судейским решением) и еще один бой был аннулирован.

В ММА Арчи Колган провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом/техническим нокаутом, 7 судейским решением, 1 сабмишном).

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Арчи Колган
Усман Нурмагомедов
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