Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прогноз на бой PFL

Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против Арчи Колгана на PFL в ночь на 1 августа. Турнир состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 04.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на поединок.

Коэффициент на бой PFL Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Аналитики считают фаворитом боя россиянина. На победу Нурмагомедова предлагается коэффициент 1.18. Успех Колгана оценивается в 6.2.

Мнение экспертов

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин

«Понятно, что фаворит — Усман. Арчи — хороший и крепкий боец. С нулём поражений. Но по уровню оппозиции отстаёт. Предполагаю, что 80 на 20 в сторону Усмана. Думаю, заберёт единогласным решением судей. Либо сабмишеном в поздних раундах», — сказал Тюлюлин «Чемпионату».

Статистика бойцов