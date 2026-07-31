Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прогноз на бой PFL
Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против Арчи Колгана на PFL в ночь на 1 августа. Турнир состоится на «UBS Арене» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 04.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на поединок.
Коэффициент на бой PFL Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
Аналитики считают фаворитом боя россиянина. На победу Нурмагомедова предлагается коэффициент 1.18. Успех Колгана оценивается в 6.2.
Мнение экспертов
Экс-боец UFC Денис Тюлюлин
«Понятно, что фаворит — Усман. Арчи — хороший и крепкий боец. С нулём поражений. Но по уровню оппозиции отстаёт. Предполагаю, что 80 на 20 в сторону Усмана. Думаю, заберёт единогласным решением судей. Либо сабмишеном в поздних раундах», — сказал Тюлюлин «Чемпионату».
Статистика бойцов
В ММА Усман Нурмагомедов провел 22 боя, в которых одержал 21 победу (8 нокаутом, 7 сабмишном, 6 судейским решением) и еще один бой был аннулирован.
В ММА Арчи Колган провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом/техническим нокаутом, 7 судейским решением, 1 сабмишном).