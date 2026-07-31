Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: где смотреть прямую трансляцию боя PFL

Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе против Арчи Колгана на турнире PFL в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «UBS Арена» в Нью-Йорке (США). Начало боя — ориентировочно в 04.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган

Ключевые события и результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта. В России прямую трансляцию титульного поединка можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В ММА Усман Нурмагомедов провел 22 боя, в которых одержал 21 победу (8 нокаутом, 7 сабмишном, 6 судейским решением) и еще один бой был аннулирован.

В смешанных единоборствах Арчи Колган провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом/техническим нокаутом, 7 судейским решением, 1 сабмишном).

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