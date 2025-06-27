Бокс/ММА
27 июня, 14:45

Валентин Молдавский — Александр Романов: трансляция боя PFL World Tournament 7 начнется ориентировочно в 4.45 мск 28 июня

Молдавский проведет поединок против Романова в полуфинале Гран-при PFL World Tournament 7 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото соцсети

Российский боец Валентин Молдавский проведет поединок против молдаванина Александра Романова в полуфинале Гран-при в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 7 в ночь с 27 на 28 июня. Вечер смешанных единоборств начнется в 3.00 по московскому времени. Бой Молдавский — Романов ожидается около 4.45 мск.

ММА PFL: Молдавский — Романов

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

На счету 33-летнего Молдавского в ММА — 14 побед, четыре поражения и один несостоявшийся поединок. 34-летний Романов в профессиональной карьере одержал 19 побед и потерпел три поражения.

