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Усман Нурмагомедов и Арчи Колган сделали вес перед боем на турнире PFL

Руслан Минаев

Россиянин Усман Нурмагомедов и американец Арчи Колган успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на турнире PFL в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 1 августа на «UBS Арене».

На кону будет стоять чемпионский пояс россиянина в легком весе. Нурмагомедов и Колган показали на весах 70,21 кг.

Профессиональный рекорд 28-летнего Нурмагомедова— 21-0. 31-летний Колган в ММА провел 15 боев (все завершились победой).

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Арчи Колган
Усман Нурмагомедов
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