Усман Нурмагомедов и Арчи Колган сделали вес перед боем на турнире PFL

Россиянин Усман Нурмагомедов и американец Арчи Колган успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на турнире PFL в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 1 августа на «UBS Арене».

На кону будет стоять чемпионский пояс россиянина в легком весе. Нурмагомедов и Колган показали на весах 70,21 кг.

Профессиональный рекорд 28-летнего Нурмагомедова— 21-0. 31-летний Колган в ММА провел 15 боев (все завершились победой).