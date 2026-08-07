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Денис Гольцов — Хасан Межиев, 8 августа 2026: дата и время боя PFL, где смотреть трансляцию

7 августа, 20:00

Денис Гольцов — Хасан Межиев: дата и время боя PFL, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Денис Гольцов.
Фото Global Look Press

Российский боец Денис Гольцов и представитель Латвии Хасан Межиев проведут бой в тяжелом весе на турнире PFL Charlotte в ночь с 7 на 8 августа. Вечер ММА пройдет на арене «Боджанглс Колизеум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало боя — около 5.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию турнира PFL Charlotte с боем Гольцов — Межиев покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Результат боя Гольцов — Межиев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

ММА PFL: Гольцов — Мажиев

36-летний Гольцов одержал в профессиональных ММА 36 побед и потерпел девять поражений. 33-летний Межиев остается непобежденным: на его счету 15 побед в 15 профессиональных поединках.

Планировалось, что бой состоится на PFL Washington 25 июля, но поединок был перенесен.

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Денис Гольцов
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