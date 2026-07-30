PFL объединилась с компанией Джейка Пола под брендом MVP

PFL объявила об объединении с промоутерской компанией Джейка Пола MVP для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта под брендом MVP.

Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а пост генерального директора займет Джон Мартин.

«Объединенная компания будет работать, объединяя бокс мирового класса, ММА, живые мероприятия, развитие спортсменов и распространение контента по всему миру в рамках одной организации, ориентированной на бойцов, создавая компанию боевых видов спорта новой эры. MVP продолжит придерживаться философии, ориентированной на бойцов, с упором на справедливую оплату, максимальную известность и возможности для спортсменов развивать свои бренды как внутри, так и за пределами соревнований», — говорится в заявлении.

В ноябре 2023 года PFL приобрела ММА-промоушен Bellator. На данный момент чемпионами PFL среди россиян являются Вадим Немков (тяжелый вес) и Усман Нурмагомедов (легкий вес).